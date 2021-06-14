Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Evlerin bodrum katları ve garajları suyla dolarken, eşyaları zarar görenler, duruma tepki gösterdi.
Bolu'da aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sağlık Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi, İzzet Baysal Mahallesi, Beşkavaklar Mahallesi ve Kültür Mahallesi'nde bazı evlerin garajları, bahçeleri ve bodrumları su altında kaldı. Çok sayıda bodrum kat ve garajdaki eşyalar zarar gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suların tahliyesini sağladı. Belediyeye ait vidanjörler de sularla kaplanan apartmanların alt katlarındaki suyu tahliye etti. Vatandaşlar, her yağmurda su baskını yaşadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-14 16:51:58
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