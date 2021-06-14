10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, E.G.´nin (10), trafiğe kapalı caddede kullandığı elektrikli bisikletle çarptığı Berat D. (8) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin araç trafiğine kapalı, en işlek caddesi olan İzzet Baysal Baysal Caddesi'nde meydana geldi. E.G., kullandığı elektrikli bisikletle caddede yürüyen Berat D.'ye çarptı. Berat D. yaralanırken, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil ekibi çocuğa ilk müdahalede bulundu. Kaza sırasında çocuğunun yanında olan anne sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin Berat D.'ye müdahalesi sırasında ağlayan anneyi, çevredekiler sakinleştirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berat D. hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-14 17:57:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.