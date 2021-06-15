Yaralı yavru geyiği 5 kilometre kucağında taşıdı

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Seben ilçesinde, Ali Bahçivan hayvanlarını otlatırken yaralı halde bulduğu yavru geyiği 5 kilometre kucağında taşıyarak tedavisi için yetkililere teslim etti.
Seben ilçesine bağlı Değirmenkaya köyünde yaşayan Ali Bahçivan, hayvanlarını otlattığı sırada ağacın altında hareketsiz yatan yavru geyiği gördü. Bahçivan, geyiğin yaralı olduğunu fark edince, kucağına alıp 5 kilometre taşıyarak Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı geyiği alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü. Tedavi edilen yavru geyik daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezi yetkililerine verildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK
2021-06-15 12:48:04
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