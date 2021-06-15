Bolu'da 2 bin 155 adet tarihi sikke ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polisin TEM Otoyolu´nda durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait altın, gümüş, bronz ve kurşun olmak üzere 2 bin 155 adet sikke ele geçirilirken, Suriye uyruklu A.A. (32) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait altın, gümüş, bronz ve kurşun olmak üzere 2 bin 155 adet sikke ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-15 13:29:07
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