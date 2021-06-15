2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuk ciddi gıda kriziyle karşı karşıya

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ulvi Eker (65) evinde ölü bulundu. Eker'in ilk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

Bolu Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta bir apartmanda dairesinde oturan Ulvi Eker'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Ekipler gelirken, kapı çilingir tarafından açıldı. Eve giren ekipler, Ulvi Eker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bir polis memuru, yakınlarına Eker'in ölüm haberini verdi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Eker'in, ilk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği belirlendi. Eker'in cenazesi otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürülürken, otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-15 19:02:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.