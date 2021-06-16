Biyoenerji fabrikasında yangın

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, gübreden elektrik enerjisi üreten bir biyoenerji fabrikasının gübre silolarında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Saat 00.00 sıralarında Vakıfgeçitveren köyünde gübreden elektrik üreten bir biyoenerji fabrikasında tavuk gübresinin konulduğu siloda, kimyasal tepkime sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 siloda hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-16 02:05:36
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