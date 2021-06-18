Sahte bankacı 26 bin liralık alışveriş yaptı, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte bankacı 26 bin liralık alışveriş yaptı, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

DHA

Sahte bankacı 26 bin liralık alışveriş yaptı, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, telefonla aradığı D.N.'ye kendisini 'banka çalışanı' olarak tanıtıp, kredi kartı bilgilerini alarak, 26 bin liralık alışveriş yapan Y.E.E., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 43 bin 680 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Y.E.S., 2 yıl önce, cep telefonuyla aradığı D.N.'ye kendisini 'banka çalışanı' olarak tanıttı. Y.E.S., D.N.'den işlem yapmak için banka bilgilerini istedi. Kredi kartı limitini yükseltmek isteyen ve çeşitli kampanyalar ile hediyelerden yararlanacağını duyan D.N., banka bilgilerini verdi. Kart bilgilerini alan Y.E.S., 26 bin 204 liraya 3 cep telefonu satın aldı. Kartından çekilen paraları fark eden N.D. ise savcılığa giderek, şikayetçi oldu. Yapılan işlemlerden kimliği tespit edilen Y.E.S., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.E.S. hakkında, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına mağdur D.N. ve tutuklu yargılanan Y.E.S. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen D.N., "Kendisinin özel bankada çalıştığını belirten şahıs benden bazı bankacılık bilgilerimi istedi ve kredi kartımın limitimin yükseleceğini, çeşitli hediyeler alabileceğimi söyleyerek, kredi kartımın bilgilerini istedi. Benim aklıma hiç kötü bir fikir gelmedi. Ne var ki bu olaydan 1 saat sonra kredi kartımdan 26 bin 204 lira 90 kuruşluk satış yapıldığını öğrendim. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.
KİMLİĞİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİ
Tutuklu sanık Y.E.S. ise son savunmasında, kimliğini kaybettiğini ve bu nedenle hakkında birçok dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldığını öne sürerek, "Kimliğim kaybolduktan 2 gün sonra Emirgan Polis Merkezi görevlileri tarafından arandım ve kimliğimin bulunduğunu söylediler. Merkeze gittiğimde hiçbir imza almadan bana kimliğimi teslim ettiler. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, suçu işlediğine kanaat getirdiği Y.E.S.´nin 3 yıl 4 ay hapis ve 43 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-18 11:04:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Highway’de açılan kitap bağış standına yüzlerce kitap bağışlandı
YEREL HABERLER Highway’de açılan kitap bağış standına yüzlerce kitap ...
Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı
40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
YEREL HABERLER 40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk ...
Yaylada bitkin halde buldukları geyik yavrusunu biberonla beslediler
YEREL HABERLER Yaylada bitkin halde buldukları geyik yavrusunu ...
Biyoenerji fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Biyoenerji fabrikasında yangın
Enerji üretim fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü Siloda sıkışan gübre yangına sebep oldu
YEREL HABERLER Enerji üretim fabrikasındaki yangın büyümeden ...