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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Highway’de yöresel ürünler pazarı açıldı

İHA

Highway’de yöresel ürünler pazarı açıldı

Bolu Highway Alışveriş Merkez’inde yurdun dört bir köşesinden yüzlerce farklı tat ve lezzeti bir araya getiren Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı açıldı.
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi’nde Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı açıldı. Gümüşhane pestilinden Trabzon tereyağına, Kars kaşarından Erzincan tulum peynirine, Beypazarı ürünlerinden Trakya sucuğuna, zeytinyağından çörek otuna birbirinden farklı yöresel lezzetleri Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak olan Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı, 18 Haziran25 Temmuz tarihleri arasında alışveriş merkezinde bulunan iki farklı noktada müşterilerine hizmet verecek. Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 iline özgü yöresel lezzetlerin satışa sunulacağı Yöresel Ürünler Pazarı, otoyol tarafındaki otopark alanı ve C giriş kapısı Yeşil Kundura önündeki alanda faaliyet gösterecek.

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