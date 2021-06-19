'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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MUHTAR ÖLDÜ, KUZEN TUTUKLANDI

Bolu'da, dün miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Zeki Gökmen tarafından tüfekle vurulan Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı, hastanede tüm müdahelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Zeki Gökmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-19 18:55:18



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