PTT'den 170 bin lira çaldı, başka şubede güvenlik görevlisi çıktı (2)

YALNIZCA 200 TL HARCAYABİLMİŞ
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, PTT Şubesi'nden 170 bin TL çaldıktan sonra kaçan güvenlik görevlisi Usame Işık'ı olayın ortaya çıkmasının ardından 3 saat içinde yakaladı. Ekipler, Usame Işık ile birlikte çaldığı paraları da ele geçirdi. Çalınan 170 bin TL'den yalnızca 200 TL'sinin harcanmış olduğu ortaya çıktı. 169 bin 800 TL, polis tarafından PTT Şubesi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-19 19:06:47
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