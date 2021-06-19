Bolu'da sollama kazası: 9 yaralı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 9 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Beyza Adalı yönetimindeki 06 BZ 3763 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı sırada kontrolden çıktı. Otomobil kayarak ters istikamete dönüp arkasından gelen Murat Canbolat yönetimindeki 34 CDJ 437 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte Murat Canbolat'ın otomobilindeki 1'i çocuk 5 kişi ve diğer otomobilde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-19 20:03:13



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