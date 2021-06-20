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PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede 

DHA

PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede 


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, PTT şubesine kapalıyken girip, 170 bin TL çaldıktan sonra yakalanan, başka bir  PTT şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. (27) adliyeye sevk edildi. 
Olay, önceki gece Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde şubeyi açmak için gelen PTT personeli, kapının açık olduğunu fark edince polise haber verdi. PTT şubesine gelen polis ekipleri,  ATM'den 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirledi.  Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin, merkez şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. olduğunu belirledi. Usame I., çaldığı paralarla saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. Usame I.'nın, kapıyı ve ATM'yi açma yöntemini bildiği için hırsızlık olayını profesyonelce gerçekleştirdiği öğrenilirken, paranın yalnızca 200 TL'sini harcayabildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamam şüpheli adliyeye sevk edildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-20 12:32:55

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