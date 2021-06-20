PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede (2)

TUTUKLANDI
Bolu'da, PTT şubesine kapalıyken girip, 170 bin TL çaldıktan sonra yakalanan, başka bir PTT şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame Işık (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-20 16:40:32
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