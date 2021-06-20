PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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TUTUKLANDI

Bolu'da, PTT şubesine kapalıyken girip, 170 bin TL çaldıktan sonra yakalanan, başka bir PTT şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame Işık (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-20 16:40:32



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