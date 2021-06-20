Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), ölümcül yaralanmaya neden olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-20 16:51:15



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