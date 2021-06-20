Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), ölümcül yaralanmaya neden olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-20 16:51:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.