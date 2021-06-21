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Çalıştığı iş yerinden 74 bin lira çalan ustaya, mesaide gözaltı

DHA

Çalıştığı iş yerinden 74 bin lira çalan ustaya, mesaide gözaltı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da Besim D., çalıştığı oto elektrik tamir dükkanından 74 bin 800 lira çaldı. Polis, Besim D.´yi iş yerinde çalıştığı sırada gözaltına alırken, evinde yapılan aramada çalınan paranın 32 bin 235 lirası ele geçirildi.
Olay, Yukarı Soku Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde Faruk Kuran'a ait oto elektrik tamir dükkanında meydana geldi. 14 Haziran sabahı dükkanını açan Faruk Kuran, ofis bölümündeki çekmecede bulunan ödemeler için ayırdığı 74 bin 800 TL'nin çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelinin dükkanda 1 aydır usta olarak çalışan Besim D. olduğu tespit edildi. Besim D., dün iş yerinde mesai sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan paranın 32 bin 235 lirası ele geçirildi. Besim D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İş yeri sahibi Faruk Kuran, hırsızın dükkan çalışanı çıkmasından dolayı şaşırdıklarını belirterek, "Olay pazar gecesi oldu. 1 aydır yanımda çalışan Besim adında çalışanımız yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden Allah razı olsun. Hemen ilgilendiler, yapacaklarını yaptılar ve yakaladılar hırsızı. Biz biraz şüphelenmiştik. Kendini belli etmişti ama kimseyi hırsızlıkla suçlayamadığımız için bir şey diyemedik. Ama hal ve hareketlerinden belliydi. Bir bölümünü harcamış telefon falan almış. Borçları varmış, borçlarını vermiş olabilir bilmiyorum. Burada defteri vardı, onun içinden icra kağıtları çıktı belki onun için yaptı bilemiyorum. Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk. 74 bin 800 TL paramızı çaldı. 32 bin 235 TL'sini geri aldık. Geri kalanını da ailesi karşıladı. Ailesi paramızı verdi. İçinde 2,5-3 aylık emeğimiz vardı. Ödemelerimizi yapacaktık o parayla. Biriktirmiştik, borçlarımızı ödeyecektik. Ben hiç tahmin etmiyordum, ben çırakken onun dükkanı vardı" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-21 12:59:50

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