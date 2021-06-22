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Yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek 3.5 saatte kurtarıldı Zifte bulanan köpeği yaşatmak için seferber oldular

İHA

Yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek 3.5 saatte kurtarıldı Zifte bulanan köpeği yaşatmak için seferber oldular

Bolu’da vatandaşların yol kenarına dökülen zifte bulanmış halde bulduğu köpek, veteriner ekipler tarafından 3.5 saat boyunca mazotla temizlenerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde seyir halinde olan bir sürücü yol kenarında dökülen ziftin üzerinde bir köpeğin yattığını farketti. Aracını yol kenarına çekerek köpeğin yanına giden sürücü, zifte bulanan köpeğin hareket edemediğini ve ölmek üzere olduğunu görerek durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine giden ekipler zifte bulanan köpeği bulunduğu yerden çıkararak tedavisi için kent merkezine getirdi. Vücudu tamamen zifte bulanan ve derisinde yanıklar oluşan köpek, veteriner ekipler tarafından uyutularak üzerindeki zifti temizleme işlemi yapıldı. Köpeğin hayatta kalabilmesi için yoğun çaba gösteren ekipler, mazot yardımıyla 3.5 saat boyunca köpeğin üzerindeki ziftin büyük bölümünü alabildi. Yapılan çalışmanın ardından hareket edebilir, beslenebilir ve dışkı yapabilir hale gelen köpek Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde bakıma alındı.
“Önceliğimiz hayvanın yaşamasıydı”
Köpeğin kurtarılma çalışmaları hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı veteriner Nurgün Perçin, “Bulunduğunda toprak alana dökülen ziftin üzerine yatmış. Sonrasında kalkamamış. Üzerinden uzun bir süre geçmiş. Arkadaşlarımız bulduğunda aç ve susuz kaldığı için çok bitkin düşmüştü. Derisinde yanıklar oluşmuş. Bize geldiğinde anestezi altında mazotla temizlemeye çalıştık. Zifti çözmeye çalıştık. 3.5 saat sadece hayvanın yürüyebilmesi ve dışkılamayı rahat yapabilsin diye uzun uğraşlar verdik. Bir yandan da önceliğimiz hayvanın yaşamasıydı. Serum sıvı tedavisi uyguladık çünkü ne kadar süre aç kaldığını bilmiyorduk. Bir yandan zift temizledik bir yandan da yaşama bağladık. Şuanda üzerinde hala zift izleri var. Artık ara ara alacağız. Anesteziye almamız gerektiği durumlar olacak. Bazı yerlerinde zift çok fazla. İstediğimiz gibi zifti çözemedik. Şuanda iştahı da keyfi de yerinde. Temel ihtiyaçlarını görebiliyor. Şuanda sadece biraz korkmuş durumda. İnşallah düzelecek” dedi.

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