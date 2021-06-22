10 bin liralık ziynet eşyası çalan sevgililer, adliyeye sevk edildi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.K. (30) ve kız arkadaşı H.D. (27), adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Mayıs'ta Karamanlı Mahallesi Güler Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. 1 hafta tatile çıkan aile, evlerine döndüklerinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durum, polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evde 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve kız arkadaşı H.D. olduğunu tespit etti. Ö.K. ve H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve H.D., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-06-22 15:00:54



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