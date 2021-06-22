10 bin liralık ziynet eşyası çalan sevgililer, adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 bin liralık ziynet eşyası çalan sevgililer, adliyeye sevk edildi

DHA

10 bin liralık ziynet eşyası çalan sevgililer, adliyeye sevk edildi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan  Ö.K. (30) ve kız arkadaşı H.D. (27), adliyeye sevk edildi.
Olay, 3 Mayıs'ta Karamanlı Mahallesi Güler Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. 1 hafta tatile çıkan aile, evlerine döndüklerinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durum, polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evde 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve kız arkadaşı H.D. olduğunu tespit etti. Ö.K. ve H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve H.D., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-22 15:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zifte bulanan köpek 3,5 saatte temizlenip, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zifte bulanan köpek 3,5 saatte temizlenip, tedaviye ...
Yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek 3.5 saatte kurtarıldı Zifte bulanan köpeği yaşatmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek 3.5 saatte ...
Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu Buzağısı telef olan Ertuğrul Tosun: “Bir evladım ölmüş gibi yüreğim yandı”
YEREL HABERLER Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken ...
(Görüntülü) BOLU - ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU - ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ...
Çalıştığı iş yerinden 74 bin lira çalan ustaya, mesaide gözaltı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinden 74 bin lira çalan ustaya, ...
Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı Çalıştığı işyerinden 74 bin 800 lira çalan şahıs adliyeye sevk edildi İşyeri sahibi Faruk Kuran: “Bir dediğini iki etmiyorduk”
YEREL HABERLER Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp ...
Su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor Geçmişte cenaze yıkamada kullanılan su kabakları evleri süslüyor
YEREL HABERLER Su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat ...
Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran ...
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi ...
PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede (2)
YEREL HABERLER PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik ...
PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede 
YEREL HABERLER PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik ...
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi ...
'Köylü kızı Nurgül'ün takipçi sayısı 100 bine yaklaştı
YEREL HABERLER 'Köylü kızı Nurgül'ün takipçi sayısı 100 bine ...
Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran ...
Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi Komşusunu vuran şahıs ‘pişman mısınız’ sorusuna ‘kaza zaten’ dedi
YEREL HABERLER Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs ...
Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı Komşuda çıkan yangını söndürmek isterken elleri yandı
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi ...