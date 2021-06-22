Kadın güreşçiler 2020 Olimpiyatları'na Bolu’da hazırlanıyor Kadın güreşçilerin hedefi Tokyo’dan madalyayla dönmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın güreşçiler 2020 Olimpiyatları'na Bolu’da hazırlanıyor Kadın güreşçilerin hedefi Tokyo’dan madalyayla dönmek

İHA

Kadın güreşçiler 2020 Olimpiyatları'na Bolu’da hazırlanıyor Kadın güreşçilerin hedefi Tokyo’dan madalyayla dönmek

Bolu’da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar, Türkiye'ye madalyayla dönmek için ter döküyor.
Bolu’da, Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Evin Demirhan ve Yasemin Adar, pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde günde çift antrenman yapan güreşçiler, Küba'dan gelen misafir partner sporcularla birlikte kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor.

Kahraman: “Hedefimiz tarih yazmak”
Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, olimpiyatlarda hedeflerinin tarih yazmak olduğun belirterek, “Kampımızı 626 Haziran olarak planlamıştık. Zorlu bir süreçten geçtik. Şu anda yaklaşık 20 gün kampımız sürecek. Küba milli takımının sporcularını partner olarak davet ettik. Onlar da kota almış sporcular. Biliyorsunuz kadın güreşi başarılı bir döneme geldi. Gönül ister ki daha fazla kota alalım. Şu anda 2 kotamız var. İddialı sikletler. 50 kilo ve 76 kilo. 76 kiloda dünya şampiyonu Yasemin Adar var. Evin Demirhan'ın da dünya 3'üncülüğü var. Bizim hedefimiz kadın güreşinde yine büyük bir başarı elde ederek tarih yazmak” dedi.

“Yüklenmeli bir antrenman oluyor”
Antrenmanların yüklenme ağırlıklı olduğunu kaydeden Kahraman, “Hazırlık kampımız olduğundan dolayı günde çift antrenman yapıyoruz. Yoğun geçiyor. Yüklenmeli bir antrenman oluyor. Bundan sonra 4 Temmuz'da İstanbul'da kamp yapacağız. Son kampımız olacak ve Tokyo'ya gideceğiz. Orada biraz daha teknik ve taktik üzerinde duracağız. Burada biraz daha kuvvet, dayanıklılık için çalışmalarımız sürüyor. O yüzden bizim için burada yüklenme çok önemli. Son kampımız için hazırlıklarımıza son hızla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Demirhan: “Her zaman şampiyonluğu hedefledik”
Olimpiyatlarda 50 kiloda mücadele edecek olan Evin Demirhan, “Olimpiyat öncesi son 2 kampımız kalmıştı. Bu ilk kampımız. Her zaman kamplarımızı burada geçirmeye çalışıyoruz çünkü en iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden birisi. Kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Fizik olarak kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik. Bundan sonra mental olarak güçlendirmek kalıyor. Biz sadece bu yıl değil yıllardır olimpiyatlarda kadın güreşinde madalyamız olmadığı için hedefimiz hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Şampiyonluğu hedefledik her zaman. O yüzden antrenmanlarımıza ara vermeden çalışıyorduk. Son demlere geldik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflediğimiz o ilk tarihi madalyaya ulaşırız” ifadelerini kullandı.
Ülkesine bir ilki daha yaşatmak istediğini belirten Yasemin Adar ise, “Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa dünya şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüzden de ülkeme tekrar bir ilki yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek
YEREL HABERLER Milli kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla ...
Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi Girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ...
10 bin liralık ziynet eşyası çalan sevgililer, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 10 bin liralık ziynet eşyası çalan sevgililer, ...
Zifte bulanan köpek 3,5 saatte temizlenip, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zifte bulanan köpek 3,5 saatte temizlenip, tedaviye ...
Yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek 3.5 saatte kurtarıldı Zifte bulanan köpeği yaşatmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek 3.5 saatte ...
Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken buldu Buzağısı telef olan Ertuğrul Tosun: “Bir evladım ölmüş gibi yüreğim yandı”
YEREL HABERLER Köpeklerin telef ettiği buzağısını can çekişirken ...
(Görüntülü) BOLU - ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ÇALAN USTAYA, MESAİDE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU - ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 74 BİN LİRA ...
Çalıştığı iş yerinden 74 bin lira çalan ustaya, mesaide gözaltı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinden 74 bin lira çalan ustaya, ...
Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı Çalıştığı işyerinden 74 bin 800 lira çalan şahıs adliyeye sevk edildi İşyeri sahibi Faruk Kuran: “Bir dediğini iki etmiyorduk”
YEREL HABERLER Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp ...
Su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor Geçmişte cenaze yıkamada kullanılan su kabakları evleri süslüyor
YEREL HABERLER Su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat ...
Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran ...
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi ...
PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede (2)
YEREL HABERLER PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik ...
PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik görevlisi adliyede 
YEREL HABERLER PTT'den 170 bin lira çalan başka şubenin güvenlik ...
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi ...
'Köylü kızı Nurgül'ün takipçi sayısı 100 bine yaklaştı
YEREL HABERLER 'Köylü kızı Nurgül'ün takipçi sayısı 100 bine ...
Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran ...
Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi Komşusunu vuran şahıs ‘pişman mısınız’ sorusuna ‘kaza zaten’ dedi
YEREL HABERLER Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs ...
Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı Komşuda çıkan yangını söndürmek isterken elleri yandı
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi ...