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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınava koşarak yetiştiler

DHA

Sınava koşarak yetiştiler


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bazı öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi´ne (TYT) koşarak son anda yetişti. Geç kalan bir aday ise sınava giremedi.
YKS´nin ilk oturumu olan TYT için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi´ndeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı. Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı. Bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı fakülteye koşarak son anda yetişti. Sınav saatini saniyelerle kaçıran bir öğrenci ise salona alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenci, geç kalma sebebi olarak, taksicinin fakültenin olduğu yere kadar çıkmaması olduğunu söyledi. Aileler ise çocuklarını salonların önlerinde bekledi. Bazı veliler, çocuklarını beklerken dua etti.  DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-06-26 11:09:12

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