Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde yaban hayatı, ormana kurulan fotokapanla görüntülendi. Ayı, geyik, ceylan ve tilki gibi hayvanlar görüntülere yansıdı.
Bolu Doğa Derneği üyesi Recep Arslan, yaban hayatını görüntülemek için Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde ormanlık alana bir fotokapan kurdu. Arslan, 1 yıl boyunca aynı bölgeye kurduğu fotokapanla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülere ayı, geyik, ceylan, tilki ve domuzlar ile yavruları yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK
2021-06-28 15:12:26
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.