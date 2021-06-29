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İstanbulspor’un Bolu kampı başladı İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı: “İstanbulspor’un her zaman hedefi olur”

İHA

İstanbulspor’un Bolu kampı başladı İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı: “İstanbulspor’un her zaman hedefi olur”

TFF 1. Lig’in takımlarından İstanbulspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da düzenlediği kamp ile başladı. Sezon öncesi iddialı olduklarını dile getiren İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı, "Rakipleri oyunumuzla her zaman yenmeye çıkacağız. Bu sene sahaya ağırlığımızı vermek istiyoruz" dedi.
TFF 1. Lig takımı İstabulspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da çalışmalara başladı. Teknik direktör Cem Bağcı yönetiminde Karacasu beldesinde bulunan bir otelde toplanan ekip sabah saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Bolu kampına 28 oyuncuyla geldiklerini söyleyen Teknik Direktör Cem Bağcı, "Bolu’da ilk kamp dönemi 10 gün olacak. 28 oyuncumuz var. 2 sakat oyuncumuzu da getirdik çünkü buradaki ortamın iyi olduğunu düşündük. Oyuncuların kampta birbirleriyle daha çok kaynaşmasını istedik. Sezonun kuvvet ve dayanıklılık depolarını doldurmaya çalışacağız. Sezon içinde bizim hedeflediğimiz baskılı oyunun ön hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

"Açıkları genç oyuncularımızla doldurmak istiyoruz"
Takımdan 5 oyuncunun gittiğini ve gidenlerin yerini kendilerinin genç oyuncularıyla doldurmak istediklerini belirten Bağcı, "Kampın son gününde Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacağız. Orada takımı ikiye böleceğiz. 45 dakika oynatacağız. Transferlerle ilgili bizim önemli oyuncularımız tercih ediliyor. Bu güzel bir şey. 5 oyuncumuz gitti. O açıkları kendi genç yetenekli oyuncularımızdan doldurmak istiyoruz. Transfer konusunda da tabii ki takip ediyoruz. Bizim seviyemizi artıran, bize uyan oyuncu tarzı arıyoruz. Bu konuda acele etmiyoruz. Piyasayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir lig olacak"
Ligin zor geçeceğini kaydeden Bağcı, "Bence bu sene çok güzel bir lig olacak. Yukarıdan gelen takımlar, aşağıdan çıkan takımlar güçlü takımlar olacak. Ligin seviyesi bu sene çok iyi olacak. Bence İstanbulspor bu güçlü lige renk katacak ama yorucu bir lig olacak. İstanbulspor’un hedefi her zaman olur. Biz kendi oyunumuzla, toplu oyunu hedefleyen, rakibi zorlayan bir takım oyunumuz var. Bu oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Rakipleri oyunumuzla her zaman yenmeye çıkacağız. Bu sene ağırlığımızı sahaya vermek istiyoruz" diye konuştu.

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