Samet Aybaba'dan Belhanda açıklaması

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Bolu'da başlayan Adana Demirspor günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Younes Belhanda transferini değerlendiren teknik direktör Samet Aybaba, "Başkanımıza bu transfer için teşekkür ederiz. Bize çok katkısı olacaktır. Bize gelen her oyuncu katkı versin istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa girdi. İlk etap kamp çalışmalarına başlayan mavi-lacivertli ekip, otelin sahasında günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdüren Adana Demirsporlu oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından YoYo testine katıldılar. Mavi lacivertli ekip, ilk etap kampının ardından 2'nci etap kampını da Bolu´da yapacak. Adana Demirspor´un yeni transferi Belhanda, önümüzdeki günlerde takımının Bolu kampına katılarak çalışmalara başlayacak.

AYBABA'DAN YÜZDE 50 SEYİRCİ YORUMU

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maçların yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak olmasıyla ilgili, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu uygulama başlamıştı. Çoğu statlarda gördük. 80 bin kişi ile oynuyorlardı. Tamam başlangıçtır. Herhalde onlar da sağlık kurulunun kararlarına göre pozisyon alıyorlar. Biz her türlü, herşeye saygılıyız. Çünkü bir pandemi var. Ama insanlarımızın artık futbolun içinde olması, onların keyif alması, sahaya coşku yansıtması hepimizin istediği bir şey. Hepimizin istediği bu. İnşallah iyi başlar. Sonuna doğru da statların tamamı dolu, keyifli maçlar izleriz, seyrettiririz" dedi.

"BELHANDA'NIN BİZE KATKISI ÇOK OLACAKTIR"

Belhanda transferi ile ilgili de konuşan Aybaba, "Transfer yapmak kolay değil. Biz yeni çıktık lige. Bazı oyuncularla ilgili, özellikle de bu tür oyuncularla ilgili çok uzun süreli, soluklu şeyler yaşanıyor. Başkanımıza bu transfer için teşekkür ederiz. Bize katkısı çok olacaktır. Bize gelen her oyuncu katkı versin istiyoruz. Elimizde mevcut bulunan ve geçen sene şampiyonluk yaşamış oyuncular da katkılı olsun istiyoruz. İyi bir başlangıç. Transfer politikamızdaki süreklilik devam ediyor. Bazı oyuncularla temaslar devam ediyor. Onların da takıma katılmasından sonra daha güçlü, önündeki hedefi gören, iyi futbol oynayan, herkese keyif veren bir Adana Demirspor ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Sahaya giren köpeğin dışarı çıkarılması

-Suların aniden açılması

-Samet Aybaba ile röportaj

-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-01 19:54:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.