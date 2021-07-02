Bolu'da yaylada ahşap ev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Dodurga Yaylası'nda ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Dodurga Yaylası'nda meydana geldi. Hamide Sarı'nın kızı Nergis Sarı ile yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden anne ve kız dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle yerle bir olan ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Anne ve kızının geceyi akrabalarında geçireceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-02 00:53:06
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