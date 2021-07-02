Bakan Varank: Sınavda ilk yüzde 1'e giren öğrenciler TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurabilecek



Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGS'de yüzde 1'e girerek başarı gösteren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurabileceğini açıklayarak, "Başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirler" dedi.Bolu'nun Gerede ilçesinde 25 milyon dolar sermaye ile Halavet Gıda tarafından hayata geçirilen jelatin fabrikasının açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanısıra, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile iş insanları katıldı.Törende konuşan Bakan Varank, "Halavet Gıda´nın vizyoner bakış açısıyla tasarlayıp hayata geçirdiği, gıda jelatini üretim kapasitesi bakımından Avrupa´nın en büyük fabrikasının bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Takip edenler bilecektir, Türkiye´deki ilk kolajen üretimi 2012 yılında yine Halavet Gıda tarafından yapılmıştı. 2012 yılında başladığı sığır jelatini ve kolajen üretimi ile ithalat ihracat oranını ters yüz eden firmamız, inşallah bu yeni tesisiyle birlikte, Türkiye´nin dünya ihracatından aldığı payı çok daha yukarılara taşıyacak" dedi.'2021 YILI İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 GİBİ CİDDİ BİR BÜYÜME ORANI YAKALADIK'Bakan Varank, krizler, çatışmalar, küresel ısınma ve koronavirüs nedeniyle dünya ticaretinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "2008 krizi, bölgesel çatışmalar, küresel ısınma ve koronavirüs salgını derken dünya ticareti gerçekten büyük sınamalardan geçiyor. Ancak biz ülkemiz adına umutluyuz. İşte aşılama sayılarını görüyorsunuz. Ülkemiz aşılama oranında en önde gelen ülkelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki başarılı yönetimimiz sayesinde turizm noktasında ülkeler bir bir kapılarını açmaya başladı. Dünyadaki olumsuz iklime rağmen 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatmayı başardık. 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme oranını yakaladık. OECD´nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanmayı gösterecek ekonomilerden biri olarak öngörülüyor. Dün açıklanan üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi" diye konuştu.BAKAN İLK KEZ AÇIKLADI, TÜBİTAK FEN LİSELERİ EĞİTİM ALT YAPISINA KAZANDIRILIYORBakan Varank, LGS'de yüzde 1'e girerek başarı gösteren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurabileceğini belirterek, şöyle konuştu:"Önemli bir projemizin duyurusunu da buradan yapmak isterim. Biliyorsunuz teknolojik dönüşüm sürecinde yetişmiş insan kaynağı en önemli husus. Bu manada bizim gençlerimizin de potansiyeli çok yüksek. Fırsat verildiğinde, yol gösterildiğinde inanılmaz işlere imza atabiliyorlar. Bu nedenle biz de ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştireceğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi'ni eğitim altyapımıza kazandırıyoruz. Burada bilgi ve teknoloji üretimi ile ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. LGS´de yüzde 1´lik dilime giren öğrencilerimiz, fen lisemizin giriş sınavı başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirler. Geleceğin bilim insanları arasında yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi, TÜBİTAK Fen Lisesi´ne başvuru yapmaya davet ediyorum. İnşallah orada yetiştireceğimiz bilim insanları bizim Nobel adaylarımız olacaklardır. Ben buna inanıyorum."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede

2021-07-02 13:25:33



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