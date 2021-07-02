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Bolu'da kurulan jelatin fabrikasıyla Türkiye'nin jelatin ihracatı 2'ye katlanacak

DHA

Bolu'da kurulan jelatin fabrikasıyla Türkiye'nin jelatin ihracatı 2'ye katlanacak


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, İskefe Holding bünyesinde faaliyet gösteren Halavet Gıda tarafından kurulan helal jelatin fabrikasıyla Türkiye'nin jelatin ihracatının 2'ye katlanacağı kaydedildi. İskefe Holding İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir, "Burada 12 ay içinde, tek başına bu tesiste yaklaşık 100 milyon dolarlık jelatin, kolojen üretip tamamını ihraç edeceğiz" dedi. 
2011 yılından beri İskefe Holding´in çatısı altında sağlık, ilaç, gıda endüstrilerine yenilebilir gıda jelatini ve kolajen hidrolizad üretim faaliyetlerinde bulunan Halavet Gıda´nın Avrupa´nın jelatin üretim kapasitesi en büyük fabrikası olma özelliğin taşıyan ikinci fabrikasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikayla birlikte Türkiye'nin jelatin ihracatı 2'ye katlanacak. 25 milyon dolar harcanarak kurulan ve Avrupa'nın en büyük jelatin fabrikası olma unvanını elde eden fabrikada üretilen ürünler Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu'nun yanı sıra ilk kez Amerika ve Kanada'ya da ihraç edilecek.'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK JELATİN FABRİKASI'Avrupa ve Türkiye'deki en büyük kapasiteli sığır jelatini tesisini açtıklarını belirten İskefe Holding İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir, "Bu fabrikamız Halavet Gıda'nın ikinci tesisi. Halavet Gıda helal gıda jelatini üretmekte. Bu ürün şekerleme ve kozmetik sektörlerine ham madde üreten bir sektör. Ham maddesini deri sektöründen almakta, mamullerini global şekerleme üreticilerine satmaktadır. Ağırlıklı olarak ihracata çalışmakta olan bir firmayız. Bu tesis de Avrupa ve Türkiye'de bulunan en büyük kapasiteli sığır jelatini tesisi ve ilk defa Türkiye'de üretimi hala bulunmayan sert ilaç kapsülüne ham madde üretiyor olacağız. Bu alanda kendi alanında sertifikalarına sahip tek tesis olarak hizmete girdi" dedi.HELAL BELGELİ SIĞIR JELATİNİÜretilen ürünlerin tedarik aşamasından itibaren izlenebilirlik ve belgelenebilirlik özelliklerinin bulunduğunu anlatan Aydemir, "Dünyada bu ürün domuzdan ve sığırdan olmak üzere balık ve kemik gibi farklı materyallerden elde edilebilen bir ürün. Bir defa bizim kategorimiz sığır kategorisi. Sığırın da helalliğini izlenebilirlik belge süreçlerinin ham maddeden ürüne kadar izlenebilmesi sayesinde elde edebiliyoruz. Bu kapsamda hem TSE hem de global helal belgelendirme kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Müşterilerimizin talep ettiği özel helal belgeleme şirketleri de yine bizleri denetliyor. Bizim tedarikçilerimiz olan firmaları da denetliyor. Uçtan uca izlenebilirlikle bu belgelere sahip bir üretim yapmaktayız" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'NİN JELATİN İHRACATI 2'YE KATLANACAKAydemir, fabrikanın tam kapasitede çalışması halinde 100 milyon dolarlık jelatin ihracatı yapabileceklerini belirterek, "Bu fabrika tek başına tam kapasitede olduğunda Türkiye jelatin ihracatını 2'ye katlayacak. Bugün Türkiye'deki jelatin ihracatı yaklaşık 70 milyon dolar. Bu fabrika tek başına bunu üretebilecek. Şu anda bu fabrikaya kuruluşundan bugüne bütün yatırımlar dahil 25 milyon dolar harcandı. Faz 1 olarak değerlendirebilirsiniz. Alt yapısı itibariyle bin 500 ton kapasiteli 1'nci faz 750 ton kapasiteli kuruldu. Biz şu anda 2'nci kapasitemizi de kolojen yatırımı olarak devreye alacağız. Şu anda hat kurulumu projelendirme aşamasında. Yani burada 12 ay içinde tek başına bu tesiste yaklaşık 100 milyon dolarlık jelatin kolojen üretip tamamını ihraç edeceğiz" şeklinde konuştu.AMERİKA VE KANADA'YA JELATİN İHRACATIYusuf Aydemir, fabrikayla birlikte Amerika ve Kanada'ya ilk defa jelatin ihracatı yapılacağını ifade ederek, "Bundan önce Avrupa'nın tamamına ihracatımız vardı. Orta Doğu'daki bütün Müslüman coğrafyaya ihracatımız var. Uzak Doğu'da Japonya ve Kore gibi ülkelere ihracatımız var. Şu anda bu tesisle birlikte ilk defa Amerika ve Kanada gibi ülkelere ihracata başladık. Çok yüklü miktarda bu bölgeler yüksek tüketim alanı. Sertifikalı, belgeli, denetlenebilir kolojeni şu anda Amerika'ya ihracata başladık" dedi.GEREDE'NİN DERİ SANAYİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAKHalavet Gıda'nın Genel Müdürü Mehmet Akif Aslan da, "Açtığımız tesis sadece gıda sektörüne hitap etmeyecek. Aynı zamanda ilaç sektörüne yönelik jelatin ve kolojen üretecek. Farkı buradan geliyor. Gerede, Türkiye'nin en büyük deri sanayilerinden birine sahip. Gerede'nin deri sanayisine çok büyük katkısı olacak bu fabrikanın. Jelatin ve kolojenin ham maddesi sığır derisidir. Bu şekilde Gerede'deki deri sektörünün büyümesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
DHA-Ekonomi Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2021-07-02 16:01:35

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