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Sivasspor’un Bolu kampı başladı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Avrupa kupaları bizim için çok önemli” “4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz”

İHA

Sivasspor’un Bolu kampı başladı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Avrupa kupaları bizim için çok önemli” “4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz”

Bolu’da yeni sezon çalışmalarına başlayan Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Tabii ki birincisi Avrupa kupaları bizim için çok önemli. Çünkü ligden önce başlayacağımız için bu maçlar bizim için hakikaten lige hazırlık maçı gibi olacak" dedi.
Süper Lig takımı Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampa girdi. Gerede ilçesinde buluna bir otelde toplanan kırmızıbeyazlı ekip Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmanlarına başladı. Isınma koşusuyla çalışmalarına başlayan ekip teknik ve taktik çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.

“Çok sıkıntılı süreçler yaşadık”
Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Yeni sezon bütün takımlar için hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten iki sezondur çok sıkıntılı maçlar oynadık. Çok sıkıntılı süreçler yaşadık. İnşallah bundan sonrası çok çok iyi olur. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı mutlu şekilde bu sezonu da tamamlarız. Biz yeni başladık. Ayın 19'una kadar buradayız. 20'sinde İstanbul'a gideceğiz. 21'inde de deplasmana Avrupa kupa maçı oynayacağız. Kampımız o süreye kadar hep burada olacak. Günde 2 idman bazen 3 yapacağız. Ondan sonra Avrupa kupa maçımız oynayacağız” dedi.

“İyi oyuncular almak zorundayız”
Transferlerle ilgili konuşan Çalımbay, “Tabii ki bu süreç içinde mutlaka yapacağımız transferlerimiz var. Onlar da bir an önce yapmak için bütün gayreti gösteriyoruz. İyi oyuncular almak zorundayız. Çünkü Avrupa kupalarında da geçen sezon çok şanssız zamanlar yaşadık. Aynı şeyleri yaşamamak için de bu sene alacağımız oyuncular çok önemli. Takımımıza katkıda bulunacak oyuncularımız çok çok önemli. Şu anda beklediğimiz yerler var. 45 tane oyuncu almaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımızı da alırsak ve de bir an önce alırsak iyi oyuncular alırsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Zaten oturmuş bir kadromuz var. Şu anda Sefa’yı aldık. Çok beğendiğim bir oyuncuydu gerçekten. Karagümrük'ten Koray'ı aldık. Sefa'ya Gençlerbirliği'nden aldık. Koray zaten benim talebemdi. İlk Almanya'dan Rizespor'a getirmiştim. Zaten oturmuş bir kadromuz var. Gelen arkadaşlarımızın da iyi bir katkısı olursa o zaman daha iyi bir alternatifli bir kadromuz olacak. Şu anda da 2 günden beri çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor şu anda antrenmanlarımız” ifadelerini kullandı.

“Zor maçlar olacak”
Avrupa kupalarının ligden önce başlaması sebebiyle lig için hazırlık maçları gibi geçeceğini kaydeden Çalımbay, “Tabii ki birincisi Avrupa kupaları bizim için çok önemli. Bir de ligden önce başlayacağız. Büyük ihtimalle tahminimce Moldova takımı çıkabilir. Ya da Makedonya takımı çıkabilir. Öyle hafif gibi gözüküyor ama kolay değil. Yani zor maçlar olacak bu maçlar. Çünkü onlar şu anda hazırlar, maç oynuyorlar. Onun için bizim hedefimiz tabii ki öncelikle orası. Çünkü ligden önce başlayacağımız için. Hem bu maçlar bizim için hakikaten lige hazırlık maçı gibi olacak. Ama o maçlarımızı iyi bitirmek zorundayız. Hepsinin farkındayız. Geçen sezon gerçekten bana göre ligin en iyi takımlarından bir tanesiydi Sivasspor. Çünkü ikinci yarı yaptığınız istikrarlı gidiş gerçekten bizim mükemmel yere getirdi. Çok iyi bir yere getirdi. Aynısını devam ettireceğiz. Tek hedefimiz bu. Ama dediğin gibi en önemli şey buradaki transferlerimiz. Yani o arkadaşlarımızın bir an önce gelmesi ve takıma katılması bizim için çok avantajlı olacak” diye konuştu.

“Zor bir lig olacak”
Ligin zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, “Lig bu sene çok zor olacak. Baktığınız zaman tabii ki herkes iyi transferler yapmaya başladılar. Çünkü gerçekten zor olacak. Bir de bilindiği gibi yeni bir kural büyük ihtimalle çıkacak. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor. Hazırlık dönemimizde mükemmel şekilde geçirmemiz gerekiyor. Alacağımız oyuncuların çok iyi oyuncular olması gerekiyor ve bu arkadaşlarımızın da takımına katkısı oluyor. Ondan sonra zaten bütün iş bizde yani çalışarak iyi bir yere geleceğiz tekrar” dedi.

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