Bolu Dağı’nda sağanak yağmur ve sis

Bolu Dağı’nda sağanak yağmur ve yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.