Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampını sürdürüyor. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızısiyahlı ekip, Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde sabah antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan Gaziantep FK, akşam antrenmanını saat 17.00’de yine Karaçayır Spor Kompleksi’nde yapacak.
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