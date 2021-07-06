Gaziantep FK yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)SÜPER Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına dün Bolu'da başladı. Karacasu bölgesinde bir otelde kalan futbolcular ve teknik heyet, antrenman için ise Boluspor Karaçayır Spor Tesisleri'ni kullanıyor. Dün saat 17.00'de ilk antrenmanını gerçekleştiren kırmızı siyahlılar, bugün de sabah antrenmanı yaptı. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenman 5'e 2 ile devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-06 11:59:42



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