Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 

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Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarına Bolu´da devam eden Adana Demirspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde konakladıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekibin idmanının tamamı basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Mavi-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalar ile sürdürecek.

BELHANDA HIRSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

26 yıl sonra Süper Lig´e yükselen Adana Demirspor´da Younes Belhanda, antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştı. İdmandaki hırsı ile dikkatleri çeken Faslı oyuncunun yeni takımına hemen adapte olduğu gözlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Samet Aybaba´nın detayları

-Belhanda´nın detayları

-İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK

2021-07-06 21:15:26



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