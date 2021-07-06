Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 

Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarına Bolu´da devam eden Adana Demirspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde konakladıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekibin idmanının tamamı basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Mavi-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalar ile sürdürecek.
BELHANDA HIRSI İLE DİKKAT ÇEKTİ
26 yıl sonra Süper Lig´e yükselen Adana Demirspor´da Younes Belhanda, antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştı. İdmandaki hırsı ile dikkatleri çeken Faslı oyuncunun yeni takımına hemen adapte olduğu gözlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Samet Aybaba´nın detayları
-Belhanda´nın detayları
-İdmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK
2021-07-06 21:15:26
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