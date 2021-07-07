Gaziantep FK'da Halil İbrahim Pehlivan ilk idmanına çıktı



Mustafa AKIN / BOLU,(DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep FK, bu sabah yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti. Kırmızı-siyahlı ekipte yeni transfer Halil İbrahim Pehlivan da ilk antrenmanında takımla çalıştı.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık idmanıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile son erdi. Takımın yeni isimlerinden Angelo Sagal ile Doğan Erdoğan antrenmanın tamamında yer alırken Romanya Milli Takımı'ndan dönen ve 1 haftalık izni sona eren Alexandru Maxim de takımla çalıştı.

Gaziantep FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erol Bulut'un detayları

-İdmandan görüntüler

-Genel detaylar



DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Mustafa AKIN

2021-07-07 12:31:49



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