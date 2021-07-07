Medipol Başakşehir'in Bolu kampı başladı 

Mustafa AKIN/BOLU, (DHA) - Medipol Başakşehir, Bolu kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul´da başlayan Medipol Başakşehir, ikinci etap çalışmaları için Bolu´nun Gerede ilçesine geldi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarına start veren turuncu-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas istasyon çalışmaları ile süren idman, denge ve güç antrenmanı ile devam etti. Turuncu-lacivertliler, idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.
Medipol Başakehir´de milli takımlarda bulunan Mert Günok ile Nacer Chadli´nin yanı sıra Tolga Ciğerci izinli olduğu için idmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ile Youssouf Ndayishimiye antrenmana katılmadı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanda sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aykut Kocaman´ın görüntüleri
-Lucas Lima´nın görüntüleri
-İdmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN
2021-07-07 19:15:45
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