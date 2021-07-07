Şener Özbayraklı: “Aykut hoca Türkiye’nin değer verdiği birisi”

Başakşehir’in yeni transferi Şener Özbayraklı, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili, “Çok değer verdiğim, daha doğrusu Türkiye’nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok” diye konuştu.

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Medipol Başakşehir’de yeni transfer Şener Özbayraklı basın mensuplarına antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezon başlarının her zaman zor olduğunu ifade eden Özbayraklı, “Bunu her zaman gördük biliyoruz ama inşallah öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarım için sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah bu dönemi de sakatlıksız iyi bir şekilde bitiririz. Yeni arkadaşlarımız geldi, bende yeniyim ama çok tecrübeli arkadaşlarda var. İnşallah uyum sürecini en iyi şekilde atlatıp, yeni gelenlerle birlikte hepimiz iyi bir şekilde adapte oluruz ve iyi bir başlangıç yaparız. Yıllardır her zaman zor geçti. Tabii ki de yeni arkadaşlar var. Futbol devamlı gelişiyor. Bunu kestirmek zor ama her sene farklı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah bu sene keyifli bir sezon geçer Türkiye adına. Yeni futbolcularda alışacak. İnşallah temennimiz bu. Uzun zamandır futbolu oynuyorum. Yeterince kendimi gösterdiğime inanıyorum ama futbolda hırs azim heyecan olması gerekiyor bunu da yaşıyorum. İnşallah bu heyecanı saha içine veririm” dedi.



“Aykut hoca Türkiye’nin değer verdiği birisi”

Daha önce Fenerbahçe’de birlikte Aykut Kocaman ile birlikte yer alan Özbayraklı, Başakşehir’de de birlikte çalışmalarıyla ilgili, “Ben 1 sene çalıştım Aykut hocayla. Çok değer verdiğim, daha doğrusu Türkiye’nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok. Bende yeterince tanıyorum. İnşallah onu mahcup etmeden iyi bir şekilde hizmet ederim ve kendimi de mahcup etmem” şeklinde konuştu.



“Taraftarsız futbol oynamak bizi kötü etkiledi”

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon taraftarın tribünde yer almamasıyla ve bu sezon yarı kapasitede seyirci olmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli futbolcu, “Futbolun keyfi taraftarla oluyor. Bunun zor sürecini biz çektik, taraftarsız futbol oynamak bizi kötü etkiledi. Ama inşallah bu süreci en iyi şekilde atlattık. Taraftarlarımız gelir ve futbolun keyfi ortaya çıkar biz de heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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