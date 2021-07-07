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Şener Özbayraklı: Aykut Kocaman Türkiye'nin değer verdiği birisi 

DHA

Şener Özbayraklı: Aykut Kocaman Türkiye'nin değer verdiği birisi 


"Futbolda hırs azim heyecan olması gerekiyor bunu da yaşıyorum"
"Aykut hoca Türkiye´nin değer verdiği birisi"
"Futbolun keyfi taraftarla oluyor"Mustafa AKIN/BOLU, (DHA) - Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, "1 sene çalıştım Aykut hocayla. Çok değer verdiğim, daha doğrusu Türkiye´nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu´nun Gerede ilçesine gelen Medipol Başakşehir´in yeni transferlerinden Şener Özbayraklı, idman öncesi açıklamalarda bulundu.
Sezon başlarının her zaman zor olduğunu dile getiren 31 yaşındaki sağ bek, "Bunu her zaman gördük, biliyoruz ama inşallah öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarım için sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah bu dönemi de sakatlıksız iyi bir şekilde bitiririz. Yeni arkadaşlarımız geldi, ben de yeniyim ama çok tecrübeli arkadaşlar da var. İnşallah uyum sürecini en iyi şekilde atlatıp, yeni gelenlerle birlikte hepimiz iyi bir şekilde adapte oluruz ve iyi bir başlangıç yaparız. Yıllardır her zaman zor geçti. Tabii ki de yeni arkadaşlar var. Futbol devamlı gelişiyor. Bunu kestirmek zor ama her sene farklı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah bu sene keyifli bir sezon geçer Türkiye adına. Yeni futbolcular da alışacak. İnşallah temennimiz bu. Uzun zamandır futbolu oynuyorum. Yeterince kendimi gösterdiğime inanıyorum ama futbolda hırs, azim, heyecan olması gerekiyor, bunu da yaşıyorum. İnşallah bu heyecanı saha içine veririm" diye konuştu.
"AYKUT HOCA TÜRKİYE´NİN DEĞER VERDİĞİ BİRİSİ"
Şener Özbayraklı, geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe´de de birlikte çalıştığı Aykut Kocaman ile ilgili olarak, "Ben 1 sene çalıştım Aykut hocayla. Çok değer verdiğim, daha doğrusu Türkiye´nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok. Ben de yeterince tanıyorum. İnşallah onu mahcup etmeden iyi bir şekilde hizmet ederim ve kendimi de mahcup etmem" ifadelerini kullandı.
"FUTBOLUN KEYFİ TARAFTARLA OLUYOR"
Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sezon taraftarın tribünde yer almaması ve bu sezon statlara yarı kapasitede seyirci alınacak olmasıyla ilgili sorulan soruya Şener Özbayraklı şu cevabı verdi: "Futbolun keyfi taraftarla oluyor. Bunun zor sürecini biz çektik, taraftarsız futbol oynamak bizi kötü etkiledi. Ama inşallah bu süreci en iyi şekilde atlattık. Taraftarlarımız gelir ve futbolun keyfi ortaya çıkar biz de heyecanla bekliyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şener Özbayraklı´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN
2021-07-07 20:04:56

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