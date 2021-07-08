Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Gaziantep FK, günü tek idmanla tamamladı.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde saat 17.00'de teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık ve güç idmanıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla son buldu.

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