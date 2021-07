İskeleden düşen işçi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki iskeleden düşen Tahir C., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı´nda yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Tahir C., iddiaya göre dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Tahir C.´nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. Arkadaşları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince düştüğü yerden taşınan Tahir C., tedavisi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Tahir C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-08 19:00:02



