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Erol Bulut: "Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: "Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu" "Geçen sene taraftar olmuş olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi" "Sıralamamız 3, 4, 5 veya 1 olur, bilemiyorum"

İHA

Erol Bulut: "Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: "Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu" "Geçen sene taraftar olmuş olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi" "Sıralamamız 3, 4, 5 veya 1 olur, bilemiyorum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, TFF'nin yabancı futbolcu sayısı kuralını eleştirirken, "Ben her zaman söyledim, yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep’i geçen sene rakip olarak tanıdığını belirten Bulut, “Bu sene ayrılan arkadaşlarımız oldu aramızdan. Transfer yapmaya çalışıyoruz bu zor durumda. Biliyorsunuz TFF bir karar çıkardı yabancı sayısıyla ilgili. Biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz yerli açısından. 3 yerli oynaması gerekiyor. Yapacağımız transferleri iyi araştırmamız gerekiyor. İstediğiniz transferleri tam anlamıyla bulamıyorsunuz. O yüzden biraz zaman alıyor transfer konusu. Ligimizde çok fazla transfer yapılmadı birkaç kulüp dışında. İnşallah önümüzdeki hafta birkaç transfer daha aramıza katılacak. Takımımız iyi çalışıyor. Gaziantep’te başladım 27 Haziran’da. İyi bir gözlem yaptık, takım istekli ve arzulu. Eksik gelen arkadaşlar oldu fiziksel olarak. Kamp dönemi çalışmak için var. O eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Genellikle yağ oranlarıyla ilgili sıkıntılar oluyor. Her takımda olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var. İstediğimiz noktaya kamp sonunda arkadaşları getirmiş olacağız” diye konuştu.

“Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız”
Transfer konularına ve yabancı sayısı kuralına değinen Bulut, “Bu ekonomi işi, iyi transferler yapmak istiyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Rakamlar biraz yüksek, hele ki yerli futbolcuda. Yerli futbolcunun değeri bir kat daha artmış oldu yabancı kuralından dolayı. Herkes elindeki malzemeyi pahalıya satmaya çalışıyor doğal olarak. Yabancı konusunda zaten 14 yabancı ama 8 oynayacak. Yabancı konusunda seçimleri doğru yapmamız gerekiyor. Orada hangi mevkilerde oynatacağımız futbolcuları, yerlileri nerede oynatacağız. Değişiklikleri nasıl yapmamız gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi bu sezon hesap makinesi satın aldık, kulübeye koyacağız ve hesaplayacağız değişiklikleri. Transfer piyasasını araştırıyoruz, birkaç eksik var. 56 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları var orada arkadaşları göreceğiz. Ona göre gidenlerde gelenlerde olacak” ifadelerini kullandı.

“Avusturya kampına eksiksiz gitmek istiyoruz”
Transfer konusuna da değinen Erol Bulut, “Transfer konusunda forvette eksiğimiz var. Forvete 2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Sol bek mevkiinde İbrahim Pehlivan’ı transfer ettik. Bir yabancı transferi daha olacak, orta saha ve stoper mevkiisinde bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu transferleri gerçekleştirip Avusturya kampına eksiksiz gitmiş oluruz” şeklinde konuştu.

“Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu”
TFF’nin getirdiği yabancı kuralı ile ilgili değerlendirmede bulunan Bulut, “Ben her zaman söyledim yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderildi, başarılı olan arkadaşlar var. Buradaki yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda kalıyor. Şimdi olmayacak. 3 tane benim yerim garanti diyecek. Yerliyi yerliyle değiştirebileceksin ya da yabancı yerli değişikliği olacak. Sakatlığın olduğu zaman 1 değil 2 değişiklik yapılmak zorunda kalacak. Sorun olacak gibi bu durum. Geçmişe dönmeyelim. 8 milyon dolarlar ödendi yerli futbolculara. Bunlar oldu. Nedeni işte bu. Yerli kuralı ya da yabancı kuralından dolayı. Neden getirdiler. Duyduğum kadarıyla altyapıdan futbolcu çıkmıyor diye. Ama yabancı kuralının altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını haftalarca konuşabiliriz. Altyapı farklı bir alan, oraya farklı düzenlemeniz gerekiyor. Yatırımı farklı yapmanız gerekiyor. Zaten o Türkiye’de en büyük eksiğimiz altyapı yatırımı. Gidip başka takımdan en iyi gençleri satın alıp getirelim, çıkaralım o değil. Eğitimi doğru vermek lazım. Nasıl okulda sınıf sınıf gençler eğitiliyor, futbolda da öyle. O doğru olmadığında da A takıma oyuncu çıkmıyor. Cebinizden para çıkartarak futbolcuyu almaya çalışıyorsunuz. Altyapıyı Türkiye’de şuan en iyi Altınordu yapıyor ve yeterince futbolcu çıkartıyor. Yurt dışı ve yurt içinde kulüplere oyuncu sattılar. En az 15 kulüp olması lazım böyle. Oraya geldiğimiz zaman farklı boyuta geleceğiz. Her zaman biz Avrupa’yı baz alıyoruz ama yaptığımız bir şey yok, sadece konuşuyoruz. Almanya’dan bahsediyoruz, 3.5 milyon Türk yaşıyor, oradan daha çok futbolcu çıkıyor” dedi.

“Sıralamamız 3, 4, 5 veya 1 olur, bilemiyorum”
Gaziantep FK’nın yeni sezon hedeflerinden bahseden Erol Bulut, “Son 2 senede Antep 8, 9. sırada tamamladı ligi. Biz inşallah yapacağımız transferlerle bunu biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Sen sıralama soracaksın belki ama bir şey söyleyemem. 3, 4, 5 veya 1 olur bilemiyorum. Bu kamp dönemini geçirip Avusturya kamp dönemini yaşadıktan sonra daha net nerede seyredebileceğimizi tahmin edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Futbolcular oynanacak tüm sistemlere alışık olacak”
Gaziantep’in oynayacağı futbol sistemine değinen genç teknik adam, “Antep 532 sistemini oynadı geçen sene. Bu takım buna alışık. Bu sistemi değiştirmenin anlamı olmaz. Bizde ona yakın sistemle devam edeceğiz. Onun varyasyonları var. Onların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bazen 4’lüye döneriz, sakatlık olacak, cezalılar olacak. Futbolcular oynayacak tüm sistemlere alışık olacak” diye konuştu.

“Geçen sene taraftar olmuş olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi”
Pandemi sebebiyle geçtiğimiz sezon taraftarların yer almamasını ve bu sezon yarı yarıya seyircinin tribünlerde yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, “Bazı takımların stadının yüzde 50’si full anlamına geliyor. Taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık, taraftar olmuş olsaydı daha farklı her şey seyredebilirdi, bazı takımlar için. Taraftarların bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Taraftarlara mesajım; iyi günde ve kötü günde de takımın yanında olsunlar takımı desteklesinler, biz elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

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