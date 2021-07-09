Mustafa Gürsel: Bandırmaspor, kazanma azmi üst seviyede bir takım olacak



BOLU / DHA - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor.

Bordo beyazlı kulübün teknik direktörü Mustafa Gürsel, kampta yaptığı açıklamalarda hedeflerini anlattı. Gürsel, ''Bandırmaspor, şehri ve yönetimi ile planları ve hedefleri olan bir yer, bunu gerçekleştirebilecek potansiyele fazlasıyla sahip. Ben ve ekibim bu plan ve projenin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. En kısa sürede tesisleşmesiyle, yapılanmasıyla genç ve dinamik yönetimiyle futbol adına önemli şehirlerden birisi olacaktır'' dedi.

Kulübün bütçesini aşmadan iyi bir kadro kurduklarını belirten 46 yaşındaki teknik adam, ''Bizim için önemli olan, yeniden oluşturulacak olan bu takımın kadro yapılanmasıydı. Yönetimimizle birlikte bütçemiz ve düşüncemiz doğrultusunda uyumlu bir şekilde çalışarak kadromuzu oluşturduk. Hedefler doğrultusunda göze hoş gelen, dinamik, kazanma azmi üst seviyede olan, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız'' şeklinde konuştu.

Futbolculuk döneminde Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Elazığspor gibi takımlarda forma giyen Mustafa Gürsel, uzun süre Fuat Çapa ile farklı takımlarda birlikte çalıştı. 46 yaşındaki Mustafa Gürsel ilk teknik direktörlük deneyimini TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'da yaşayacak.DHA-Spor Türkiye-Bolu

2021-07-09 10:15:03



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