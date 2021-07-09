Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da yeni sezona hazırlanan TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sabah antrenmanında sahaya çıktı. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman ayak tenisi ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-09 13:00:06



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