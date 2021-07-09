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Deniz Türüç: Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım 

DHA

Deniz Türüç: Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım 


"Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek"
"Gole, asiste katkı yapmak istiyorum"
"Aykut hoca istemese burada kalmazdım"
"En kısa zamanda yine A Milli Takım'da olmak istiyorum"
"Aykut Kocaman ile çalıştığımız için çok mutluyuz" Mustafa AKIN/BOLU, (DHA) - Medipol Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, "Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım, mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarımla yine yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu´nun Gerede ilçesinde sürdüren Medipol Başakşehir´de Deniz Türüç, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Temposu yüksek bir kamp geçirdiklerini dile getiren Deniz Türüç, "Sezonu götüreceğimiz bir kamp. Sakatlık, güç ve birlik beraberlik açısından mesafe katetmek istiyoruz. Takıma baktığınızda gayet transferlerle güçlü bir takımımız var. İdmanlar da güzel ve ağır geçiyor. Aykut hoca sağ olsun bizi gerektiği gibi zorluyor. Şimdiye kadar her şey çok güzel" diye konuştu.
"AYKUT HOCAYLA BİR ÇIKIŞA GEÇTİĞİMİZ GERÇEK"
Deniz Türüç, kupada oynadıkları Beşiktaş maçından sonra yaptığı 'çıkışa geçeceğiz' açıklamasının sorulması üzerine, "Beşiktaş maçını kaybettik ama öyle zor bir sezonda, Beşiktaş ne kadar güçlü bir rakip olduğunu biliyorsunuz, onlara rağmen oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk, maçı geriden avantaja çevirip son dakika yediğimiz golle kupadan elenmiştik. Ondan dolayı söylemiştim ki o açıdan şöyle tamamlayayım; son 7 maçta Başakşehir yenilmedi. 14 puan toplayıp sadece 2 gol yedi. Ben o futboldan bunu görebildim. Zor ve uzun bir sezon oldu. Çok tatil yapamadan geçen sezon Şampiyonlar Ligi, kupa, Süper Lig zor bir sezondu ama bence çok geriye bakmaya gerek yok. Daha doğru olan son 7 maça bakmalıyız. Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek. Çok çalışarak o çizgiyi devam ettirmek istiyoruz çünkü bu takımın geçen sezon hariç neler yaptığını herkes biliyor. 5´inciliği olmayan bir takımdı. Hep yukarılara oynadı, şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gördü. Avrupa´da tur atladı onun için bu takım daha fazla başarı hak ediyor. Elimizden geleni yapacağız ve bende bu takıma katkı sağlamak istiyorum, o yüzden burada olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.
"GOLE, ASİSTE KATKI YAPMAK İSTİYORUM"
Deniz Türüç, takıma geldiği ilk günden beri elinden gelenin fazlasını yaptığını belirterek, "Çok fark yaratamadım ama beni bilenler bilir ben buraya geldiysem gole, asiste katkı yapmak istiyorum. Bugüne kadar hep öyle yaptım yine öyle yapmak istiyorum. Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım, mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarımla yine yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.
"AYKUT HOCA İSTEMESE BURADA KALMAZDIM"
Başakşehir´de çok güzel bir ortam olduğunu kaydeden Deniz Türüç, "Burada kalmamın büyük payı Aykut hoca. O istemese burada kalmazdım. Onun için hem hocanın bana güveni benim onlara güvenim sebebiyle buradayım. Bu takım yukarılara çıkacak ben buna inandığım için buradayım" ifadelerini kullandı.
"EN KISA ZAMANDA YİNE A MİLLİ TAKIM'DA OLMAK İSTİYORUM"
A Milli Futbol Takımı´nın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını ve kendisinin kadroda yer almamasının sorulması üzerine Deniz Türüç, "Milli takım şampiyonada çok başarılı bir performans gösteremedi bu bir gerçek ama herkesin olayı o kadar kötü tarafa çekmesine gerek yok. Çünkü aynı takım aynı oyuncular hem şampiyonaya götürdü aynı zamanda da dünya şampiyonası elemelerinde iyi bir yol katetti. En kısa zamanda yine orada olmak istiyorum ama onun için önce burada iyi performans göstermem lazım. Şenol hocamız beni çağırmadı olabilir, demek ki daha çok çalışmam lazım. İnşallah en kısa zamanda orada olurum" yanıtını verdi.
"AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
Aykut Kocaman hakkında da değerlendirmede bulunan Deniz Türüç, "Efsanemiz hocamız. Futbolu bilen bir hoca, taktik açıdan çok güçlü olduğunu biliyoruz. Onu geçen sezon bize kendisi gösterdi. Onunla çalıştığımız için çok mutluyuz. Herkes inanmış durumda. Sezon başında birlik beraberlik içindeyiz. Bu güzel ortamda çok çalışarak daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Deniz Türüç, hedeflerin sorulması üzerine ise "Henüz toplantı olmadı ama hedefimiz yine yukarılara oynamak. Bu takım ona layık" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Deniz Türüç'ün açıklamaları
 DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN
2021-07-09 19:05:24

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