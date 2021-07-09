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Deniz Türüç: “Yukarılara tırmanmak istiyoruz” Başakşehirli futbolcu Türüç: “Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek”

İHA

Deniz Türüç: “Yukarılara tırmanmak istiyoruz” Başakşehirli futbolcu Türüç: “Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek”

Medipol Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, yeni sezonda yukarılara tırmanmak istediklerini ifade ederken, Aykut kocaman ile çıkışa geçtiklerini söyledi.
Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Medipol Başakşehir’de antrenman öncesinde Deniz Türüç açıklamalarda bulundu. Temposu yüksek bir kamp geçirdiklerini ifade eden Türüç, “Sezonu götüreceğimiz bir kamp. Sakatlık, güç ve birlik beraberlik açısından mesafe kat etmek istiyoruz. Takıma baktığınızda gayet transferlerle güçlü bir takımımız var. İdmanlarda güzel ve ağır geçiyor. Aykut hoca sağ olsun bizi gerektiği gibi zorluyor. Şimdiye kadar her şey çok güzel” dedi.

“Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek”
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamaların sorulmasına değinen Deniz Türüç, “Beşiktaş maçını kaybettik ama öyle zor bir sezonda Beşiktaş ne kadar güçlü bir rakip olduğunu biliyorsunuz onlara rağmen oyunun kontrolünü tamamen elimizde tutuk maçı geriden avantaja çevirip son dakika yediğimiz golle kupadan elenmiştik. Ondan dolayı söylemiştim ki o açıdan şöyle tamamlayayım son 7 maçta Başakşehir yenilmedi. 14 puan toplayıp sadece 2 gol yedi. Ben o futboldan bunu görebildim. Zor ve uzun bir sezon oldu. Çok tatil yapamadan geçen sezon şampiyonlar ligi, süper lig, zor bir sezondu ama bence çok geriye bakmaya gerek yok. daha doğru olan son 7 maça bakmalıyız. Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek. Çok çalışarak o çizgiyi devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu takımın geçen sezon hariç neler yaptığını herkes biliyor. 5.'liği olmayan bir takımdı. hep yukarılara oynadı şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gördü ve Avrupa’da tur atladı. Onun için bu takım daha fazla başarı hak ediyor, elimizden geleni yapacağız ve bende bu takıma katkı sağlamak istiyorum. O yüzden burada olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Yukarılara tırmanmak istiyoruz”
Takımın durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türüç, “Takıma geldiğinde bir alışma dönemi oluyor. Ben geldiğim ilk günden beri elimden gelenin fazlasını yaptım. Mücadele ederek çok fark yaratamadım ama beni bilenler bilir. Ben buraya geldiysem gole ve asiste katkı yapmak istiyorum. Bugüne kadar hep öyle yaptım, yine öyle yapmak istiyorum. Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım, mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarımla yine yukarılara tırmanmak istiyoruz. Ben buraya ilk geldiğim günden beri çok güzel ortama denk geldim. Yönetimsel açıdan önce Okan sonra Aykut hocadan burada kalmamın büyük payı var. Aykut hoca o istemese burada kalmazdım. Onun için hem hocanın bana güveni, benim onlara güvenim sebebiyle buradayım. Bu takım yukarılara çıkacak ve ben buna inandığım için buradayım. Bende katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Milli takım için daha çok çalışmam lazım”
Milli takımın durumuna değinen Türüç, “Milli takım şampiyonada çok başarılı bir performans gösteremedi bu bir gerçek ama herkesin olayı o kadar kötü tarafa çekmesine gerek yok çünkü aynı takım aynı oyuncular hem şampiyonaya götürdü, aynı zamanda da dünya şampiyonası elemelerinde iyi bir yol kat etti. En kısa zamanda yine orada olmak istiyorum ama onun için önce burada iyi performans göstermem lazım. Şenol hocamız beni çağırmadı. Olabilir demek ki daha çok çalışmam lazım. İnşallah en kısa zamanda orada olurum” şeklinde konuştu.

“Daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum”
Aykut Kocaman’ın efsane bir hoca olduğunu dile getiren Deniz, “Futbolu bilen bir hoca. Taktik açıdan çok güçlü olduğunu biliyoruz. Onu geçen sezon bize kendisi gösterdi. Onunla çalıştığımız için çok mutluyuz. Herkes inanmış durumda. Sezon başında birlik beraberlik içindeyiz. Bu güzel ortamda çok çalışarak daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

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