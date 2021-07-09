Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir'de Bolu kampında, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlar nedeniyle izinli olan Nacer Chadli ile Mert Günok'un yanı sıra izinli Tolga Ciğerci katılmadı. Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli de antrenmanda yer almazken, Youssouf Ndayishimiye bireysel çalıştı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. Turunculacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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