Komşuların yol kavgası: 1 ölü, 1 yaralı



Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde evin önündeki yolun kullanımı konusunda aynı binada oturan komşular arasında çıkan silahlı kavgada Nazım Ok öldü, eşi Ziyaver Ok ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde meydana geldi. Tevhid Şenkal, 3 yıl önce iki katlı evinin alt katını sattığı Nazım Ok'tan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi. Komşular arasında bu nedenle husumet oluştu. Bugün Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok bu nedenle tartıştı. Ziyaver Ok'un haber verdiği eşi Nazım Ok eve geldi. Nazım Ok evin bahçesine girdiği sırada komşusu Tevhid Şenkal tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Nazım ve Ziyaver Ok çifti kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Nazım Ok'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kurşun isabet eden Ziyaver Ok ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nazım Ok'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp eve gelen Ok çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Öldürülen Nazım Ok'un PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Tevhid Şenkal´ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2021-07-10 15:40:13



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