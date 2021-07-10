Yeni Malatyaspor hazırlıklarına Bolu'da devam etti

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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bolu'da bir otelin sahasında, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman çift kale maçla tamamlandı. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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