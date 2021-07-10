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İrfan Buz: “Tetteh ile görüşüyoruz” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Buz: “Futbolda devamlı değişen kararlar doğru değil”

İHA

İrfan Buz: “Tetteh ile görüşüyoruz” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Buz: “Futbolda devamlı değişen kararlar doğru değil”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, forvet transferi için eski oyuncuları Tetteh ile görüştüklerini söylerken, TFF’nin aldığı yabancı kuralı değişikliğiyle ilgili ise, “Türk futbolunun içinde devamlı değişen kararların doğru olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, açıklamalarda bulundu. Konakladıkları otelin sahasında yaptıkları idman öncesinde konuşan Buz, “İlk etaplar organizasyonlardan dolayı kendi sahanızda olduğu zaman daha iyi oluyor, Malatya’daydı. 56 günlük bir süreçti. Orada checkup’lar yapıldı organizasyonla ilgili olayları bitirdikten sonra ilk etabımız Bolu’da başladı. Ayın 8’inde geldik, başladık. Enerji dolu ve güzel bir şekilde başladık. Her şey yolunda gidiyor. 2 tane transferimiz geldi. Çok önemli transferler bizce. Hem takımımıza çok karakterli ve önemli futbolcular kazandırdığımız için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Taraftarlarımız bekliyor tabii biz de aynı şekilde. İnşallah önümüzdeki hafta transfer komitemiz, bizler ve başkanımız bu konuda gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Transferler çok kolay olmuyor ve doğru transferleri yapmak durumundayız. O yüzden zaman zaman sıkıntılar olabiliyor süreçle ilgili ama umarım önümüzdeki haftada 34 tane futbolcu bize katılır. Teknik adam açısından da çok önemli sisteminizi fiziksel anlamda hazırlamak durumundasınız. Çok çetin bir lig bizi bekliyor o yüzden burada temelini atıp Allah’ın izniyle güzel bir start alırız” dedi.

“Tetteh ile görüşüyoruz”
Takımın transfer sürecine değinen İrfan Buz, “Santrfor ile ilgili görüştüğümüz eski oyuncumuz var. Umuyorum bu hafta içinde o tamamen biter. Tetteh ile alakalı bunu açık ve net söyleyebiliriz. Sağ bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular var. Bir de transferlerin yanında genç transferlere de bakıyoruz. Onları kazanmaya çalışıyoruz. Onların arasında o kaliteyi, Süper Lig’de oynayabilme seviyesine gelebilmiş oyuncular yaş hiç önemli olmadan varsa bünyemize kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Futbolda devamlı değişen kararlar doğru değil”
TFF’nin aldığı yabancı kura kararına değinen Buz, “Ben uzun yıllar Almanya’da kaldım. Almanya Futbol Federasyonu’nda, milli takımlarında 8 yıl çalıştım. Ben olaylara biraz farklı bakıyorum. Türk futbolunun içinde devamlı değişen kararların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özgüvenli olan bir sistem, düşünce olduğunda çok fazla değişmez. Bir yol üzerinde harita çizilir onun üzerinde gidilir. Hatalar olsa dahil onların nüansları düzeltilir. Devamlı değiştirerek bu yabancı kurallarında farklı bir şey beklemek yanlış olur. Zaten görüyorsunuz transferlere de hemen sirayet ediyor. Suni şekilde de farklı olaylar ortaya çıkabiliyor. Rekabet için, kendi futbolcuların hemen hazırdır buna. Rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli oyuncularımız 5 tane ligde oynuyor. O yüzden üretkenlik adına daha fazla kazanabilir miyiz diye düşünmüyorum. Biz Türk teknik adamlar, altyapıdaki hocalarımız bu konuda onlara şans vererek onların da o seviyede olması gerektiğini, onların da o rekabetin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu değişiklikleri doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

“Taraftara iyi bir takım izletmek istiyoruz”
Yeni Malatyaspor’un geçen sene küme düştüğünü belirten tecrübeli teknik adam, “Kolay bir süreç yaşanmadı. Çok depresif bir ortamdı. Aday olarak bizi de gösterdiler. Özellikle son çeyrekte takımımız, takım oldu. Gereken puanları aldık ve 45 puanla ligde kaldık. Çok önemliydi bizim için. İyi analiz edip doğruların üzerine gitmek durumundayız diye düşünüyoruz. Bunu da bu sene Allah’ın izniyle yapacağız. Hedeflerimiz var tabii kendi ligimizde önce yeni transferlerle sonra sistemimizi oturtarak Yeni Malatyaspor taraftarlarına iyi bir takım izletmek istiyoruz. Her şeyden evvel biliyorsunuz Yeni Malatyaspor ile biz şampiyon olduk, lige çıktık. Onlarla bağımız çok farklı inanın bir özlem var tabii. Biz çok istiyoruz onları bekliyoruz. Taraftarlar bizim için çok büyük bir güç. Heyecanla bekliyoruz” dedi.

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