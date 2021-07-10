Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 32 mağlup etti.

Bolu'da bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmaya Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Pawel, Papy, Ertuğrul Ersoy, Tosca, İbrahim Pehlivan, Jefferson, Maxim, Doğan Erdoğan, Sagal ve Dicko11'ini sahaya sürdü. İstanbulspor ise Ljubic, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Aldin, Tayyip Ebrar Cumur, İbrahim Yılmaz, Etoga, Ethemi, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal ve Abazaj 11'iyle sahaya çıktı.

İbrahim Yılmaz'ın 5 ve Valon Ethemi'nin 13. dakikadaki golleriyle İstanbulspor 20 öne geçerken, Gaziantep, 40. dakikada Maxim, 72'de Mirza ve 86'da Cenk Şahin'in golleriyle skoru 32'ye getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

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