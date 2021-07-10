Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor 

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Mustafa AKIN/BOLU, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu´da sürdüren Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla tamamladı.

Yeni Malatyaspor'un konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN

2021-07-10 21:30:06



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