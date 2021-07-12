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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 

DHA

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 


Mustafa AKIN Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Bolu´da sürdüren Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü.  
Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idman, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Mavi-lacivertli ekipte Mario Balotelli ile Jonas Svensson idmanda yer almadı.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanda sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan detaylar DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN Murat KÜÇÜK
2021-07-12 18:33:56

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