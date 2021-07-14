Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokainle yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Yıldıray C. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.