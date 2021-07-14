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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı 

DHA

Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı 


Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) Adana Demirspor´un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına Bolu´da devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve düz koşu ile başlayan antrenman, 5´e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli, takımla ilk kez antrenmana çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Balotelli´nin detayları
-İdmandan görüntüler
 DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK
2021-07-14 19:09:57

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