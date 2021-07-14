Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı 

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Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) Adana Demirspor´un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu´da devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve düz koşu ile başlayan antrenman, 5´e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli, takımla ilk kez antrenmana çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balotelli´nin detayları

-İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK

2021-07-14 19:09:57



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