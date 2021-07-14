Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı 

Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) Adana Demirspor´un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına Bolu´da devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve düz koşu ile başlayan antrenman, 5´e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli, takımla ilk kez antrenmana çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Balotelli´nin detayları
-İdmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Bolu Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK
2021-07-14 19:09:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.